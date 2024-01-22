Події

19:03 22.01.2024

Українські військовослужбовці в зоні відповідальності "Хортиця" з початку січня знищили 120 російських танків

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Українські військовослужбовці в зоні відповідальності "Хортиця" з початку січня знищили 120 російських танків

Російські окупанти продовжують активізувати наступальні дії на сході України, зокрема на куп'янському напрямку, з активнішим застосуванням техніки, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Якщо, наприклад, аналізувати кількість знищених танків за грудень місяць, то в середньому за добу наші захисники знищували п'ять танків. І, відповідно, на 20 січня цього року статистика показує, що середньодобово наші захисники знищують шість танків. Тобто бачимо, що вже станом на 20 число знищено 120 рашистських танків і понад 7 тисяч убитих і поранених рашистів", - розповів Фітьо в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що збільшення кількості російських військ на куп'янському напрямку не спостерігається.

"Склад росіян на куп'янському напрямку не зазнав змін. 200 тисяч - це їх угруповання в смузі відповідальності "Хортиця", а на куп'янському напрямку орієнтовно 44 тисячі російських окупантів сконцентровано. Їх кількість не змінюється, ми відстежуємо переміщення підрозділів, і якихось суттєвих змін немає", - повідомив Фітьо.

Теги: #рф #фронт #ситуація #схід

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