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18:55 22.01.2024

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

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Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

Кабінет Міністрів пропонує запровадити заборону на здійснення прямого повітряного, наземного, залізничного та морського сполучення РФ з Україною.

Така норма міститься в розпорядженні уряду №39-р від 19 січня 2024 року, яким Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України схвалити протягом 10 днів пропозиції щодо застосування санкцій проти транспортного сектора Російської Федерації терміном на 50 років.

Заборона, зокрема, стосується всіх видів прямих і транзитних польотів, а також використання повітряного простору України суднами, власниками яких є юридичні особи-резиденти Російської Федерації.

Щодо наземного транспорту, заборона стосується автобусів, вантажних автомобілів із причепами та напівпричепами або без них, зареєстрованих на території Російської Федерації.

Щодо залізничного транспорту заборона стосується ввезення на митну територію України вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту, для осіб, пов'язаних із державою-агресором, а також залізничного рухомого складу, зареєстрованого за залізничною адміністрацією РФ.

Окрім того, згідно з розпорядженням, суднам під прапорами РФ заборонено плавання у внутрішніх водах України та захід до морських портів. Заборона також поширюється і на судна, які здійснювали захід до портів на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас розпорядження також передбачає невизнання кваліфікаційних документів моряків, медичних свідоцтв та інших документів, виданих РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Розпорядження також забороняє громадянам РФ роботу на суднах під прапором України, за винятком осіб, які перебувають на території України на законних підставах і мають відповідні документи.

 

Теги: #рф #транспорт #заборона #кабінет

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