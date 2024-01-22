Обстановка на сіверському та бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою - Сирський

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бригади на сіверському та бахмутському напрямках Донецької області й заслухав оцінку обстановки та пропозиції командирів щодо подальшого ведення бойових дій, повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

"Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський із робочим візитом відвідав бригади на сіверському та бахмутському напрямках Донецької області", - йдеться в повідомленні Сухопутних військ у телеграм-каналі в понеділок.

"Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів і веденням штурмових дій", - наводить пресслужба слова Сирського.

Як повідомляється, під час роботи командувач "заслухав командирів щодо висновків з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій. Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань".