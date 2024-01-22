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15:33 22.01.2024

Іран безпосередньо залучений до атак хуситів у Червоному морі - глава ВМС Центрального командування США

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Іран має безпосередній стосунок до атак єменських заколотників-хуситів у Червоному морі, заявив агентству Associated Press (AP) глава ВМС Центрального командування США (CENTCOM) віцеадмірал Бред Купер.

"Іран, безсумнівно, надає фінансування і ресурси, займається постачанням, навчає. Очевидно, він вельми безпосередньо залучений у те, що відбувається. У цьому секрету немає", - заявив представник CENTCOM, у зону відповідального якого входить, зокрема, Близький Схід.

Однак, зазначає агентство, віцеадмірал утримався від того, щоб звинуватити Іран у прямому керівництві будь-яким нападом у Червоному морі або Аденській затоці.

Він зазначив, що у США немає планів супроводжувати судна біля берегів Ємену, а замість цього американські військові мають намір створити тут зону безпеки.

При цьому, за його словами, загроза хуситів для комерційного судноплавства в регіоні виявилася найбільш значною "за два покоління". При цьому Купер нагадав про події 1984-1988 років, коли під час ірансько-іракської війни 1980-1988 років Іран та Ірак атакували комерційні судна в Перській затоці та Ормузькій протоці.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАС. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити, зі свого боку, стали обстрілювати судна в Червоному морі.

За даними AP, з листопада хусити завдали щонайменше 34 ударів по комерційному судноплавству.

Своєю чергою США та Велика Британія почали завдавати авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам; американські військові здійснили сім серій атак по позиціях заколотників.

Однак напередодні заступник радника президента США з нацбезпеки Джон Файнер визнав в інтерв'ю телеканалу ABC, що Вашингтону знадобиться час, щоб впоратися з цією загрозою.

Теги: #іран #хусити #червоне_море

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