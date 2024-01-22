Кулеба: Україна розраховує на швидкі кроки вже у І півріччі 2024 року для практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на швидкі кроки вже в першій половині 2024 року для практичного відкриття переговорів щодо вступу до ЄС, а також закликає конфіскувати активи РФ і прискорити військову підтримку України, повідомляє пресслужба міністерства.

"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", NASAMS, IRIS-T і SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна", - сказав Кулеба під час свого виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Крім цього, міністр нагадав колегам про необхідність створення спільного простору європейських оборонних індустрій і європейського оборонного хабу в Україні, а також поінформував про прогрес у виконанні всіх чотирьох законодавчих кроків, які визначила Єврокомісія, що має стати основою для затвердження переговорної рамки.

"Ми маємо зберігати темп, проводячи скрининг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією в найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дасть нам змогу провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року", - цитує пресслужба Кулебу.

Також він наголосив на важливості схвалення Європейським Союзом 1 лютого програми довгострокового фінансування України розміром €50 млрд.

"Це фінансування важливе для фінансової стабільності, функціонування державних інституцій та економіки України на тлі російської агресії. Його схвалення буде найкращою інвестицією в безпеку Європи", - наголосив глава МЗС.

Він також закликав країни ЄС запровадити заборону на постачання товарів, які країна-агресор використовує для виробництва зброї.

"Необхідна заборона на постачання товарів подвійного призначення та низки цивільних товарів, які Росія використовує для виробництва зброї. Ваші країни мають одні з найкращих фінансових розвідок світу, які здатні виявити та заблокувати відповідні бізнес-схеми", - наголосив Кулеба.

Окрім цього, міністр сподівається на швидке затвердження наступного пакета санкцій проти РФ, а також на успішне проведення роботи з пошуку механізмів використання заморожених активів РФ для відновлення України.

"Усі заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації наслідків російської агресії, оборони та відновлення України. Шляхи втілення цього рішення можуть та мають бути знайдені ЄС спільно з "Групою семи". Для цього є всі міжнародно-правові підстави. Росія визнана агресором у низці резолюцій Генасамблеї ООН, а отже несе відповідальність за компенсацію завданої шкоди. Немає більш справедливого рішення, ніж зробити це з використанням заморожених російських активів", - наголосив Кулеба.