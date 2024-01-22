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14:26 22.01.2024

Близько 75 тис. французів вийшли на акції проти закону про імміграцію

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Близько 75 тис. осіб, за даними французького МВС, узяли в неділю участь у маніфестаціях у різних містах Франції проти нового закону про імміграцію за чотири дні до укладення щодо нього Конституційної ради країни.

Столична префектура поліції нарахувала 16 тис. учасників у Парижі. Зі свого боку, профспілкове об'єднання Загальна конфедерація праці оголосило про 150 тис. маніфестантів по всій Франції за 25 тис. у столиці, повідомила газета Le Figaro. Загалом у країні було заплановано близько 160 акцій.

Широка коаліція політичних сил і організацій, яка організувала протестний рух і підтримала початковий заклик виступити проти закону більш ніж 200 французьких знаменитостей, переважно діячів культури, заявила про "ідеологічну перемогу крайніх правих", маючи на увазі вирішальну вагу під час голосування в парламенті націоналістичної партії "Національне об'єднання".

У заклику йшлося про те, що закон сформульовано "під диктовку розповсюджувачів ненависті, які мріють нав'язати Франції свій проєкт "національних уподобань".

Le Figaro вказує на те, що поправки парламенту до первісно відкинутого тексту, запропонованого урядом, надали закону жорсткішого характеру щодо іммігрантів. Спочатку законопроєкт спирався на два головні положення: покарання для "іноземців-правопорушників" і сприяння інтеграції іммігрантів. У виправленій версії, за яку проголосували Національні збори і сенат, увійшли такі позиції, як посилення доступу до соціальної допомоги, квоти на мігрантів та інші.

Теги: #франція #імміграція

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