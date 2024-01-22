В окупованому Севастополі через рясні опади зникло водопостачання

Вівторок і середу, 23 і 24 січня, оголошено в окупованому РФ Севастополі вихідними днями у зв'язку з відсутністю водопостачання в місті через рясні опади і паводок, повідомив керівник окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв.

За словами глави окупаційної адміністрації, минулими вихідними міські служби намагалися відновити роботу системи водопостачання, але досі з гір продовжує надходити брудна вода.

Минулої п'ятниці, 19 січня, декілька десятків будинків і дачних ділянок підтопило на території Севастополя через сильні опади і паводок. У місті для збереження технологічного обладнання довелося зупинити всі гідровузли, було організовано підвезення питної води.