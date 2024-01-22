ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань у понеділок уранці затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

"Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого сьогодні вранці затримано в Одесі під час спроби організації незаконного перетину державного кордону", - сказав генеральний прокурор Андрій Костін на брифінгу в понеділок, не уточнивши імені затриманого.

Водночас генпрокурор уточнив, що цю людину раніше було оголошено в розшук.

Ім'я затриманого повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. "Сьогодні о 7-й годині ранку на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування", - повідомив він на брифінгу.

За словами Сухачова, працівники ДБР провели комплекс оперативно-слідчих дій і встановили місцезнаходження підозрюваного в резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ.

Він розповів, що, за оперативною інформацією, Роман Гринкевич намагався домовитися про незаконний перетин кордону, щоб сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

Директор ДБР нагадав, що батька затриманого - приватного підприємця - підозрюють у створенні злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. Сухачов наголосив, що Гринкевичу-молодшому, як і його батькові, повідомлено про підозру, проте кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя.

У понеділок затриманого доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

Члени цієї злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак поставлене майно, згідно з висновками експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерству оборони України становить понад 934 млн грн.

Як повідомлялося, 17 січня ДБР повідомило про підозру одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України - львівському бізнесмену Ігореві Гринкевичу й чотирьом іншим учасникам злочинної групи, викритим на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Їх підозрюють у створенні й участі в злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст.255 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на більш ніж 1,5 млрд грн. До виконання замовлень було залучено підконтрольні бізнесменові підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мають належних виробничих, складських й інших потужностей для виготовлення й зберігання речового майна для потреб Міноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на більш ніж 934 млн грн.

П'ятьох членів злочинної організації затримали, а сина Гринкевича Романа 18 січня оголосили в розшук. Пізніше з'явилася інформація, що трьох із затриманих, включно із Гринкевичем, взято під варту.