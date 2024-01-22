Події

11:29 22.01.2024

ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

3 хв читати
ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань у понеділок уранці затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

"Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого сьогодні вранці затримано в Одесі під час спроби організації незаконного перетину державного кордону", - сказав генеральний прокурор Андрій Костін на брифінгу в понеділок, не уточнивши імені затриманого.

Водночас генпрокурор уточнив, що цю людину раніше було оголошено в розшук.

Ім'я затриманого повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. "Сьогодні о 7-й годині ранку на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування", - повідомив він на брифінгу.

За словами Сухачова, працівники ДБР провели комплекс оперативно-слідчих дій і встановили місцезнаходження підозрюваного в резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ.

Він розповів, що, за оперативною інформацією, Роман Гринкевич намагався домовитися про незаконний перетин кордону, щоб сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

Директор ДБР нагадав, що батька затриманого - приватного підприємця - підозрюють у створенні злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. Сухачов наголосив, що Гринкевичу-молодшому, як і його батькові, повідомлено про підозру, проте кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя.

У понеділок затриманого доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

Члени цієї злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак поставлене майно, згідно з висновками експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерству оборони України становить понад 934 млн грн.

Як повідомлялося, 17 січня ДБР повідомило про підозру одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України - львівському бізнесмену Ігореві Гринкевичу й чотирьом іншим учасникам злочинної групи, викритим на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Їх підозрюють у створенні й участі в злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст.255 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на більш ніж 1,5 млрд грн. До виконання замовлень було залучено підконтрольні бізнесменові підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мають належних виробничих, складських й інших потужностей для виготовлення й зберігання речового майна для потреб Міноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на більш ніж 934 млн грн.

П'ятьох членів злочинної організації затримали, а сина Гринкевича Романа 18 січня оголосили в розшук. Пізніше з'явилася інформація, що трьох із затриманих, включно із Гринкевичем, взято під варту.

Теги: #син #затримання #дбр #гринкевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 22.01.2024
Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

08:54 22.01.2024
У Донецькій області затримано військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві чотирьох людей

У Донецькій області затримано військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві чотирьох людей

08:39 19.01.2024
ДБР затримало на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС

ДБР затримало на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС

01:33 19.01.2024
Третього підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ також узято під варту

Третього підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ також узято під варту

00:41 19.01.2024
Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

20:38 18.01.2024
Силовики проводять обшуки в ІК Concorde Capital і затримали її голову Мазепу

Силовики проводять обшуки в ІК Concorde Capital і затримали її голову Мазепу

19:47 18.01.2024
Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

12:52 17.01.2024
ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

11:38 17.01.2024
Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

Топменеджмент концерну в Житомирській області постачав російському ВПК системи загородження - ДБР

10:31 15.01.2024
СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Проведення Саміту миру - абсолютно реальна домовленість

У Росії мало інструментів протистояти конфіскації заморожених на Заході активів - Єрмак

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців

ОСТАННЄ

У голосуванні за склад журі нацвідбору "Євробачення-2024" перемогли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець

Під обстрілами окупантів за добу загинули 2 мирних жителів Донецької області, 4 поранені

Єрмак: Проведення Саміту миру - абсолютно реальна домовленість

У Росії мало інструментів протистояти конфіскації заморожених на Заході активів - Єрмак

Окупанти обстріляли 5 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Польщі

Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців

Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території РФ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА