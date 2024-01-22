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08:54 22.01.2024

У Донецькій області затримано військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві чотирьох людей

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У Донецькій області затримано військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві чотирьох людей

Співробітники Державного бюро розслідувань за сприяння Національної поліції України проводять досудове розслідування за фактом навмисного вбивства чотирьох осіб у місті Лиман Донецької області, затримано підозрюваного військовослужбовця, повідомляє пресслужба ДБР.

"Уранці 21 січня 2024 року в місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева жителька через конфлікт із військовослужбовцем. Через деякий час із поліцейськими, які виїхали на виклик, пропав зв'язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег із вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її доньки", - зазначено в телеграм-каналі ДБР.

"За гарячими слідами правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві", - сказано в повідомленні.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об'єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

 

 

 

Теги: #вбивство #затримання #дбр

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