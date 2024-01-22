Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів і 21 артсистему противника

Сили оборони за минулу добу ліквідували 830 окупантів, 11 танків, 23 бронемашини, 21 артсистему, 2 засоби ППО, 25 безпілотників, 1 крилату ракету, 34 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України про втрати ворога в понеділок, 22 січня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 376860 (+830) осіб, танків - 6192 (+11) од, бойових броньованих машин - 11489 (+23) од, артилерійських систем - 8896 (+21) од, РСЗВ - 968 (+0) од, засоби ППО - 657 (+2) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+25), крилаті ракети - 1819 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11891 (+29) од, спеціальної техніки - 1397 (+5)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.