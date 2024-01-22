На фронті за добу було 68 зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 17 атак ворога

На фронті минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 17 атак окупантів, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника на схід від Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 5 атак окупантів біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 5 атак.

На шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.