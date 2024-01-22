Події

06:45 22.01.2024

Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо звільнення заручників і відмовився виводити війська із Сектора Гази

1 хв читати
Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо звільнення заручників і відмовився виводити війська із Сектора Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув, за його словами, неприйнятні умови, запропоновані ХАМАСом для нової угоди зі звільнення заручників, повідомило агентство Bloomberg 21 січня.

"ХАМАС вимагає в обмін на звільнення наших заручників припинення війни і виведення наших військ із Сектора Гази", - заявив Нетаньягу.

За його словами, ХАМАС також вимагає звільнення терористів, які вбили близько 1200 осіб у жовтні.

"Якби ми погодилися на це, наші солдати полягли б даремно, і наступне 7 жовтня було б лише питанням часу... умови, запропоновані ХАМАС, доводять просту думку - ніщо не замінить перемогу. Лише повна перемога забезпечить ліквідацію ХАМАС і повернення всіх наших заручників", - сказав він.

Bloomberg зазначає, що громадський і політичний тиск із вимогою повернути заручників додому різко зріс за останні кілька днів. Родини викрадених провели демонстрацію перед приватною резиденцією Нетаньягу, закликаючи його "зупинити страту" заручників, що залишилися.

Як пише Bloomberg, офіційно в Газі залишаються 132 заручники, хоча відомо, що 27 із них мертві. Із них 121 - ізраїльтянин, ще 11 - іноземні громадяни з Таїланду, Непалу, Танзанії, Франції та Мексики. Дев'ятнадцять - жінки.

 

 

 

Теги: #хамас #ізраїль #заручники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:50 22.01.2024
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала менше третини терористів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала менше третини терористів ХАМАСу

20:58 19.01.2024
Боррель закликає нав'язати Ізраїлю рішення про створення палестинської держави

Боррель закликає нав'язати Ізраїлю рішення про створення палестинської держави

21:12 17.01.2024
Глава Генштабу Ізраїлю заявив про зростання ймовірності початку військової операції в Лівані

Глава Генштабу Ізраїлю заявив про зростання ймовірності початку військової операції в Лівані

16:07 16.01.2024
Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського - посол

Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського - посол

21:07 15.01.2024
Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

18:59 15.01.2024
Авіаудари Великої Британії та США по хуситах не є частиною конфлікту Ізраїлю та ХАМАС - Сунак

Авіаудари Великої Британії та США по хуситах не є частиною конфлікту Ізраїлю та ХАМАС - Сунак

23:17 14.01.2024
Бербок: Берлін не припинить роботу, поки заручники ХАМАС не повернуться додому

Бербок: Берлін не припинить роботу, поки заручники ХАМАС не повернуться додому

10:05 11.01.2024
Ізраїль продовжив посвідку на проживання для українців до кінця року

Ізраїль продовжив посвідку на проживання для українців до кінця року

20:23 09.01.2024
Армія Ізраїлю вдарила по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

Армія Ізраїлю вдарила по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

19:05 09.01.2024
В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "шахедів", переважно в південних областях

Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

ОСТАННЄ

Сили оборони завдали авіаударів по дев’яти районах розташування сил противника

На фронті за добу було 68 зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 17 атак ворога

Російські війська за добу завдали чотири ракетних і 102 авіаційних удари

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "шахедів", переважно в південних областях

Війська РФ намагаються перехопити дорогу Мар'їнка-Вугледар, біля Авдіївки тривають позиційні бої

22 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Губернатор Флориди Десантіс вибув із передвиборчих перегонів і підтримав Трампа

Monobank знову заявляє про серію масованих DDoS-атак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА