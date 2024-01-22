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06:29 22.01.2024

22 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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22 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 698 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 698 RUSSIAN AGRESSION

22 січня відзначають День соборності України, День IV Універсалу.

У цей день, у 2010 році, Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

У Польщі - День дідуся.

Ще сьогодні - День світлого брауні. Присвячений світлим тістечкам, також відомим як "блонді".

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимофія.

День соборності України

День Соборності України відзначають щорічно 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбувся 1919 року.

Офіційно в Україні День Соборності відзначають із 1999 року.

Цього дня заведено також згадувати іншу подію, яка відбулася на рік раніше, 22 січня 1918 р. - ухвалення IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

Деякий час, з 30 грудня 2011 року, згідно з Указом Президента України (на той час Віктора Януковича) День Соборності на офіційному рівні скасували й натомість встановили "День Соборності та Свободи України". Однак 13 листопада 2014 року Указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.

Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо княжого престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Упродовж століть її практичним втіленням опікувалися українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик.

У XVIII - на початку XX ст., коли українські землі були поділені між сусідніми державами: Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність.

Ще цього дня:

1918 - У будівлі Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, який проголосив Україну незалежною державою;

1919 - Директорія УНР проголосила Акт возз'єднання УНР і ЗУНР. ЗУНР перетворено на Західні Області УНР;

1942 - Із Києва вирушив перший потяг із робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери). Згодом такі вивезення стануть примусовими;

1963 - Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 - Відбувся перший регулярний політ "Боїнга 747" із пасажирами на борту - літак вилетів із Нью-Йорка і за шість із половиною годин приземлився в Лондоні;

1990 - Майже все населення Баку вийшло на поховання жертв "Чорного січня";

1992 - Канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою і першим неврологом у космосі;

1992 - Філіппіни визнали незалежність України;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном;

1992 - 22-23 січня відбувся I Всесвітній конгрес українців;

2006 - Ево Моралес склав присягу як Президент Болівії і став першим представником корінного населення, який очолив державу;

2014 - Перші загиблі на Майдані в Києві.

Церковне свято

Цього дня відзначаються іменини Тимофія - в пам'ять про святого Тимофія, учня апостола Павла і першого єпископа Ефеса. За переказами, у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія було перенесено до Константинополя.

Іменини: Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.

Теги: #іменини #якесьогоднісвято #церковне_свято #22січня

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