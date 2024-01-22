Події

01:20 22.01.2024

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

1 хв читати
Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли з різних видів зброї вісім громад Сумської області, інформувала обласна військова адміністрація станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Свеська громади", - зазначається в повідомленні.

Із мінометів росіяни обстріляли громади: Свеську (3 вибухи), Хотінську (5 вибухів), Шалигинську (3 вибухи).

Крім того, за даними ОВА, по Есманській громаді ворог гатив із мінометів (7 вибухів) і стрілецького озброєння.

На територію Великописарівської громади здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (3 вибухи), гранатометний обстріл із СПГ-9 (7 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів).

На територію Краснопільської громади окупанти скинули 6 мін, і з БпЛА скинули боєприпаси типу ВОГ і РГО (16 вибухів).

По Білопільській громаді ворог вдарив з артилерії (7 вибухів) та мінометів (17 вибухів). Також був обстріл FPV дрон-камікадзе (2 вибухи).

У Юнаківській громаді зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (1 вибух), мінометні обстріли (9 вибухів) і обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:24 21.01.2024
Monobank знову заявляє про серію масованих DDoS-атак

Monobank знову заявляє про серію масованих DDoS-атак

22:42 21.01.2024
Сили оборони таврійського напрямку: по Донецьку бойової роботи засобами ураження не вели

Сили оборони таврійського напрямку: по Донецьку бойової роботи засобами ураження не вели

21:41 21.01.2024
Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

20:16 21.01.2024
Європа повинна "активізуватися" і надати більше фінансування Україні - міністр оборони Великої Британії

Європа повинна "активізуватися" і надати більше фінансування Україні - міністр оборони Великої Британії

19:16 21.01.2024
Війська РФ обстріляли Мар'їнську громаду, загинув місцевий житель, ще один дістав поранення

Війська РФ обстріляли Мар'їнську громаду, загинув місцевий житель, ще один дістав поранення

11:04 21.01.2024
РФ за добу 13 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

РФ за добу 13 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

10:57 21.01.2024
Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

10:42 21.01.2024
Окупанти здійснили 95 ударів по Запорізькій області, є поранений і руйнування - ОВА

Окупанти здійснили 95 ударів по Запорізькій області, є поранений і руйнування - ОВА

08:37 21.01.2024
Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

08:02 21.01.2024
Ворог атакував Миколаївщину з БПЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру

Ворог атакував Миколаївщину з БПЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: пріоритет на наступні тижні - Євросоюз і найближчі сусіди

ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

ОСТАННЄ

Губернатор Флориди Десантіс вибув із передвиборчих перегонів і підтримав Трампа

У Німеччині за три дні понад 1,4 млн осіб вийшли на демонстрації проти ультраправих сил

На Харківщині в результаті ДТП постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей

Нафтовий термінал у російському Усть-Лузі зупинив роботу після атаки українських дронів

Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів

Окупанти за добу завдали 69 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 населених пунктів

ЗС України відбили за добу 14 атак окупантів на авдіївському напрямку і десять на лиманському

Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії та сім разів атакували дронами-камікадзе, є руйнування

Окупанти вивели в Чорне море ще один носій "Калібрів" - Сили оборони півдня

ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА