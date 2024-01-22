Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли з різних видів зброї вісім громад Сумської області, інформувала обласна військова адміністрація станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Свеська громади", - зазначається в повідомленні.

Із мінометів росіяни обстріляли громади: Свеську (3 вибухи), Хотінську (5 вибухів), Шалигинську (3 вибухи).

Крім того, за даними ОВА, по Есманській громаді ворог гатив із мінометів (7 вибухів) і стрілецького озброєння.

На територію Великописарівської громади здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (3 вибухи), гранатометний обстріл із СПГ-9 (7 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів).

На територію Краснопільської громади окупанти скинули 6 мін, і з БпЛА скинули боєприпаси типу ВОГ і РГО (16 вибухів).

По Білопільській громаді ворог вдарив з артилерії (7 вибухів) та мінометів (17 вибухів). Також був обстріл FPV дрон-камікадзе (2 вибухи).

У Юнаківській громаді зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (1 вибух), мінометні обстріли (9 вибухів) і обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух).