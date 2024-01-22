Губернатор Флориди Десантіс вибув із передвиборчих перегонів і підтримав Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого вважали одним із головних претендентів на висування в президенти США від Республіканської партії, відмовився від участі в передвиборчих перегонах, підтримавши кандидатуру екс-президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters у неділю.

"Мені ясно, що більшість виборців-республіканців хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс", - сказав 45-річний Десантіс, висловивши свою підтримку Трампу.

Після виходу з перегонів Десантіса, колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі буде єдиним суперником екс-президента США Дональда Трампа.

Підкреслюється, що переможець республіканської боротьби цього року зустрінеться з президентом Джо Байденом, імовірним кандидатом від Демократичної партії, на загальних президентських виборах у листопаді.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджав своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності перед сезоном праймеріз на вибори президента.

Праймеріз - це перший етап дворівневої системи голосування, на якому від політичної партії обирають єдиного кандидата для участі в основних виборах.