Події

21:15 21.01.2024

На Харківщині в результаті ДТП постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей

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На Харківщині в результаті ДТП постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей

Поліція встановлює обставини аварії, що сталася на автодорозі між селами Задонецьке і Лиман Чугуївського району Харківської області.

"40-річний водій мікроавтобуса Ford Transit не впорався з керуванням і здійснив лобове зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням 38-річного чоловіка. Унаслідок аварії травм зазнав водій Hyundai та пасажири: 33-річна жінка, 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Також тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #дтп #харківська_область

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