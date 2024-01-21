Події

19:38 21.01.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів

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Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала удару по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ураження по одному ворожому пункту управління, трьом артилерійським засобам окупантів і одному засобу протиповітряної оборони противника, повідомляється у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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