Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала удару по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ураження по одному ворожому пункту управління, трьом артилерійським засобам окупантів і одному засобу протиповітряної оборони противника, повідомляється у зведенні.