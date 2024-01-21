Події

19:31 21.01.2024

Окупанти за добу завдали 69 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали 69 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу чотири ракетних і 69 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 50 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва Луганської області, населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області, Ямполівка, Григорівка, Миньківка, Богданівка, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Старомайорське, Рівнопіль, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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