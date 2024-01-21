ЗС України відбили за добу 14 атак окупантів на авдіївському напрямку і десять на лиманському

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 59 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському та лиманському напрямках.

"На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак поблизу Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ... На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили сім атак окупантів біля Синьківки Харківської області, на бахмутському напрямку - п'ять атак поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти тричі безуспішно намагалися поліпшити тактичне становище... На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.