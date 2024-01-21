Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії та сім разів атакували дронами-камікадзе, є руйнування

Окупанти за день сім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і тричі обстріляли з артилерії, є руйнування житлових будинків, виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Напружений день для Нікопольщини. Тричі росіяни били по ній із важкої артилерії. Сім разів атакували дронами-камікадзе. Влучили по районному центру та Мирівській громаді. Через обстріли в самому Нікополі пошкоджено 2 п'ятиповерхівки та 6 приватних осель. В одній із хат сталося займання. Вогонь приборкали надзвичайники", - написав він у телеграм-каналі.

Також, повідомив Лисак, пошкоджено підприємство і 3 господарські будівлі. Зачепило газогін і лінію електропередачі.

"Втішає одне - без жертв і постраждалих", - додав голова ОВА.