Командувач ОСГВ "Таврія": ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності

Зниження активності противника пов'язане з його перегрупуванням, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Станом на 6.00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав у нашій операційній зоні авіаударів. Утім, вчора дещо збільшив активність артилерії - зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, лише 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємося до збільшення його активності", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

За його інформацією, основні зусилля окупанти 20 січня сконцентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського.

"На авдіївському напрямку відбито 23 атаки противника. Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка - відбито 6 атак", - зазначив Тарнавський.

Також, за його інформацією, одну невдалу спробу йти вперед ворог здійснив на захід від Вербового. Зокрема, на запорізькому напрямку знищено ще одну російську БМД-4.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 1 ББМ, 1 артсистема та 6 автомобілів. Перестав існувати 1 склад боєприпасів противника", - написав Тарнавський.