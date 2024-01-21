Події

14:18 21.01.2024

Командувач ОСГВ "Таврія": ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності

1 хв читати
Командувач ОСГВ "Таврія": ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності

Зниження активності противника пов'язане з його перегрупуванням, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Станом на 6.00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав у нашій операційній зоні авіаударів. Утім, вчора дещо збільшив активність артилерії - зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, лише 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємося до збільшення його активності", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

За його інформацією, основні зусилля окупанти 20 січня сконцентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського.

"На авдіївському напрямку відбито 23 атаки противника. Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка - відбито 6 атак", - зазначив Тарнавський.

Також, за його інформацією, одну невдалу спробу йти вперед ворог здійснив на захід від Вербового. Зокрема, на запорізькому напрямку знищено ще одну російську БМД-4.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 1 ББМ, 1 артсистема та 6 автомобілів. Перестав існувати 1 склад боєприпасів противника", - написав Тарнавський.

Теги: #таврійський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 13.01.2024
На Таврійському напрямку російські окупанти втратили 338 осіб і 80 одиниць техніки - Тарнавський

На Таврійському напрямку російські окупанти втратили 338 осіб і 80 одиниць техніки - Тарнавський

11:21 11.01.2024
Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

10:08 10.01.2024
Окупанти за добу втратили на таврійському напрямку 391 людину й 42 одиниці техніки - Тарнавський

Окупанти за добу втратили на таврійському напрямку 391 людину й 42 одиниці техніки - Тарнавський

14:20 07.01.2024
Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

11:14 30.12.2023
Російські військові активно застосовують на Таврійському напрямку дрони-камікадзе - близько 100 одиниць на добу

Російські військові активно застосовують на Таврійському напрямку дрони-камікадзе - близько 100 одиниць на добу

09:49 28.12.2023
Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

10:11 17.12.2023
На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

13:23 07.12.2023
Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

12:55 03.12.2023
Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

19:58 29.11.2023
Ворог збільшив кількість артобстрілів та авіаударів на таврійському напрямку

Ворог збільшив кількість артобстрілів та авіаударів на таврійському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

ОСТАННЄ

Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

На Харківщині внаслідок ворожого артобстрілу загинув мирний житель - ОВА

Просування росіян під Крохмальним тимчасове, підрозділи відійшли на підготовлені позиції - Сухопутні війська ЗСУ

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

У Запоріжжі у сквері розстріляли жінку, убивця наклав на себе руки - ОВА

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА