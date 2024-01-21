Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Атака із застосуванням дронів на морський термінал в Усть-Лузі, РФ, стала результатом спецоперації Служби безпеки України, повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області - важливий об'єкт для ворога. Там переробляють пальне, яке, зокрема, поставляється і для військ Росії. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, а й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - наголосило джерело агентства.

Зазначається, що внаслідок удару почалася масштабна пожежа, яка палає досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.