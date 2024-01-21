Окупанти здійснили 95 ударів по Запорізькій області, є поранений і руйнування - ОВА

Російські окупаційні війська за добу здійснили 95 ударів по Запорізькій області, є поранений і руйнування, повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу військовослужбовці завдали 95 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Гуляйполю поранення дістав 71-річний місцевий житель", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків.

Крім того, окупанти здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки і Роботиного, а також 26 БПЛА-атак по Гуляйполю, Оріховому, Залізничному, Лугівському, Новоандріївці, Роботиному, Левадному і Полтавці.

По території Новодарівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Щербаків, Гуляйполя, Лобкового, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів припало 62 артудари.