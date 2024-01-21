Між ЗС України та окупантами за добу відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше на куп'янському та авдіївському напрямках

Між російськими окупантами і Збройними силами України за добу відбулося 80 бойових зіткнень, 23 ворожі атаки відбито на авдіївському напрямку і 21 - на куп'янському, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 неділі.

"За минулу добу відбулося 80 бойових зіткнень", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак на південь від Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки на Донеччині та ще 7 атак біля Серебрянського лісництва, Білогорівки на Луганщині.

На мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.