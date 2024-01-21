Росіяни за добу здійснили три ракетні та чотири авіаудари, також 58 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 3 ракетні та 4 авіаційні удари, а також 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 неділі.

Зокрема, повідомляється, що ракетні удари противник здійснив зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області.

Крім того, вночі російські окупанти завдали чергового авіаудару, застосувавши 2 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.

Також авіаударів зазнали Чернецьке та Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.