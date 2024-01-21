Події

07:15 21.01.2024

Пропагандисти з РФ залучають пенсіонерів для агітації на тимчасово окупованих територіях

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Російські пропагандисти вирішили залучити до для агітації пенсіонерів, які мають хороші навички комунікації, повідомляє Центр національного спротиву.

"Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів. За зразком "загонів Путіна", що діють на території Росії, які складаються з пенсіонерок, що мають хороші навички комунікації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перший такий центр, який вони назвали "рада ветеранів", окупанти створили в тимчасово окупованому Енергодарі. Насамперед вони будуть на камеру розповідати в місцевих медіа, як погано їм жилося в Україні.

"З наближенням запланованих у РФ на березень місяць псевдовиборів президента, ці особи здійснюватимуть агітацію за чинного диктатора Росії Володимира Путіна", - зазначили в Центрі.

За інформацією Центру, натомість за участь у таких пропагандистських гуртках пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

 

 

 

Теги: #пропаганда #енергодар #окупанти

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