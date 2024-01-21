21 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 697 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 697 RUSSIAN AGRESSION

21 січня відзначають Всесвітній день релігії, Міжнародний день обіймів, Міжнародний день тренувальних штанів, День "Обійми своє цуценя", Міжнародний день дитячого свята, День злакового батончика.

У Польщі - День бабусі.

Цього дня, 1959 року, створено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, закріплених у Європейській конвенції з прав людини.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника.

Міжнародний день обіймів

21 січня в усьому світі відзначається Міжнародний день обіймів. Його започаткували у США 1986 року під назвою Національного дня обіймів, а потім він стрімко поширився по всьому світу.

Згідно з традицією свята, обійняти цього дня можна навіть незнайому людину.

Всесвітній день релігії

Щорічно в третю неділю січня, за ініціативи ООН, у світі відзначають Всесвітній день релігії. Свою історію цей День веде з 1950 року, коли національний орган управління Віри Бахаї в США заснував його з метою проголошення єдиної сутності всіх світових релігій і вияву того, що релігія - це насамперед сила для об'єднання світу, а не розбрату.

Ще цього дня:

1919 - На конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили возз'єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною;

1934 - Введено в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;

1947 - Новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики "терпимості" до політики "стримування" комунізму;

1952 - Італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа має впасти у 2151 році;

1954 - У Гротоні, штат Коннектикут, спущено на воду перший підводний човен із ядерним реактором "Наутілус";

1978 - Олексій Горняк вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації;

1990 - Близько трьох мільйонів українців взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ напередодні Злуки;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.

2001 - Пол МакКартні став першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила мільярд доларів.

Церковне свято

Преподобний Максим Сповідник жив у 7 столітті. Здобувши гарну освіту, він служив у імператора Іраклія радником.

Згодом, Святий Максим залишив службу при дворі, постригся в ченці і став ігуменом. У сані ігумена він був ревним захисником Православ'я у боротьбі з єрессю: і словом, і писанням переконував вірян не приймати єретичного вчення. Відправившись до Риму, переконав папу Мартіна зібрати собор проти єресі. Імператор Констанс, який тримався єресі, визнав такий вчинок Максима ганебним, і його разом із Мартіном заслав на заслання в Херсонес, де святий папа помер.

Святому ж Максиму довелося ще багато постраждати. За допомогою різних катувань його хотіли змусити прийняти єресь. Зрештою, йому відрізали язик і відтяли праву руку, щоб позбавити можливості захищати істину, і понівеченого ув'язнили. У тюрмі Максим просидів три роки. Перед смертю Господь втішив його Своїм явленням. Помер святий Максим 662 року.

Іменини: Ярослава, Агнеса, Василиса, Сидір, Домна, Омелян, Анна, Євген, Юліан, Григорій, Антон.