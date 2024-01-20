Генштаб ЗСУ: Війська РФ за добу завдали три ракетних і чотири авіаційні удари, обстріляли понад 125 населених пунктів України

Російські окупаційні війська впродовж доби завдали 3 ракетних і 4 авіаційні удари, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 125 населених пунктів України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки на Донеччині) та 4 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у Фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 35 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні.

Російські війська "завдали авіаційного удару в районі Чернацького Сумської області". Як випливає зі зведення Генштабу, за добу артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських військ зазнало понад 125 населених пунктів України.