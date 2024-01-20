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20:13 20.01.2024

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення, 21 - на куп'янському напрямку

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Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення, 21 - на куп'янському напрямку

Упродовж доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільш активними бойові дії противника були на куп'янському (21 атака ворога) та авдіївському (17) напрямках, Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

"На Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін.

"На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки на Донеччині та ще 7 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки на Луганщині... На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині, де противник безуспішно намагався поліпшити тактичне становище".

Генштаб інформує, що "на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога в районі Авдіївки та ще 11 атак на південь від Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ".

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 4 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога на захід від Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене становище", - зазначено в повідомленні.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ", - додає Генштаб.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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