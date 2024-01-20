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19:56 20.01.2024

Українська авіація і ракетники завдали ударів по дев’яти місцях дислокації сил РФ

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Українська авіація і ракетники завдали ударів по дев’яти місцях дислокації сил РФ

Авіація Сил оборони України і ракетні війська протягом минулої доби вразили 9 районів зосередження живої сили і техніки окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів і 1 вузлу зв'язку противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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