Українська авіація і ракетники завдали ударів по дев’яти місцях дислокації сил РФ

Авіація Сил оборони України і ракетні війська протягом минулої доби вразили 9 районів зосередження живої сили і техніки окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів і 1 вузлу зв'язку противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.