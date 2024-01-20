Події

19:07 20.01.2024

РФ атакувала артилерією і дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження

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РФ атакувала артилерією і дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження

Російські окупаційні війська в суботу атакували артилерією і дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня від ворожих ударів потерпала Нікопольщина. По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе і ще тричі обстріляли його з артилерії", - йдеться в його телеграм-каналі.

Також наголошується, що ворожі снаряди прилітали по Нікополю, Марганецькій і Покровській сільській громаді.

За словами Лисака, пошкоджено 5 приватних будинків і 6 господарських будівель. При цьому серед цивільного населення ніхто не постраждав.

На інших територіях області субота минула без атак.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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