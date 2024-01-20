Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

Усією архітектурою безпекових гарантій ми фактично реанімуємо систему міжнародного права, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу.

"Вже проводжу наради щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів, які ми плануємо. Це стосується і відносин із партнерами у Європі, у Євросоюзі.... Також це стосується безпекових гарантій для України", - сказав президент України.

За його словами, зараз готуються "нові угоди з партнерами - сильні двосторонні угоди. Січень і лютий мають принести відповідні результати".

"Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", - заявив він.

Як зазначив Зеленський, "готуємо подальшу роботу з ключовими нашими партнерами і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями. Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз", - переконаний український лідер.

"Лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень – інтенсивних боїв. Найбільш жорстко – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок – в Кринках". Президент України вважає, що наша стійкість зараз ...критично важлива. У Росії не повинно бути ілюзій, ніби їй щось вдасться".

"Дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто бʼється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік", - сказав президент України.

"Сьогодні Україна згадує захисників Донецького аеропорту – однієї з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо всі усвідомлювати цю свою силу. І ми маємо перемогти в цій війні. Заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запамʼятало, що ніколи й нічого воно більше не здобуде", - переконаний президент.