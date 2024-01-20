У Києві автомобіль зіткнувся з маршруткою, загинула 1 людина, ще одна травмована - поліція

У Святошинському районі столиці автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом, унаслідок чого загинув чоловік, який стояв на зупинці громадського транспорту, також травм дістав пасажир автомобіля, повідомляє Національна поліція з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота", 1994 року народження, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем "Мерседес" і автобусом, який перебував біля зупинки громадського транспорту. Унаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автомобіля "Тойота" також дістав тілесних ушкоджень, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в суботу.

На місці ДТП працює наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування аварії главку поліції.

Правоохоронці затримали водія "Тойоти" в порядку ст. 208 КПК України. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, водієві автомобіля загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без такого.