Мінкультури запрошує культурно-мистецьку спільноту до обговорення критеріїв відбору кандидатів від міністерства до наглядової ради УКФ

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює відкриту зустріч із представниками громадських об'єднань та закладів культури для обговорення критеріїв відбору кандидатів від Мінкультури до наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ).

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, зустріч відбудеться 22 січня в онлайн-форматі з 18:30 до 20:00, а всі охочі взяти участь в обговоренні можуть зареєструватися на сайті відомства.

У Мінкультури нагадали, що 22 січня о 18:00 закінчується рейтингове інтернет-голосування щодо обрання представників закладів культури та громадських об'єднань до складу наглядової ради УКФ.

"Під час проведення інтернет-голосування формується електронний протокол, у якому відображається перебіг голосування, зокрема персоніфікована інформація щодо голосування уповноважених за кожного з кандидатів до наглядової ради Фонду", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до закону "Про Український культурний фонд" наглядова рада УКФ складається з дев'яти осіб - двох осіб, визначених президентом України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури і мистецтв, двох осіб - представників закладів культури, що є представниками закладів культури, а також двох осіб - представників закладів культури.