Події

11:42 20.01.2024

Вночі на Черкащині ППО знищила 1 БпЛА, без наслідків - голова ОВА

1 хв читати

Вночі в Черкаській області сили протиповітряної оборони знищили 1 ворожий БпЛА, постраждалих і руйнувань немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Уночі область майже три години була на тривозі. Водночас під надійним захистом наших захисників. За попередньою інформацією, у Черкаському районі вони знищили ворожий БпЛА. Без постраждалих і руйнувань інфраструктури", - написав Табурець у телеграм-каналі в суботу.

Оперативні групи продовжують обстежувати територію.

 

Теги: #бпла #ппо #черкаська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 20.01.2024
Уночі над Миколаївською областю ППО знищила 1 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

Уночі над Миколаївською областю ППО знищила 1 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

11:23 20.01.2024
Над Одеською областю вночі ППО знищила 1 ударний БпЛА - голова ОВА

Над Одеською областю вночі ППО знищила 1 ударний БпЛА - голова ОВА

09:02 18.01.2024
ППО ліквідувала три ворожі БПЛА на Хмельниччині

ППО ліквідувала три ворожі БПЛА на Хмельниччині

08:23 18.01.2024
Ворог здійснив масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена

Ворог здійснив масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена

15:10 17.01.2024
Україна вперше успішно застосувала вночі "гібридну" ППО проєкту FrankenSAM - Камишін

Україна вперше успішно застосувала вночі "гібридну" ППО проєкту FrankenSAM - Камишін

13:05 17.01.2024
Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО у 2024 році - посол

Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО у 2024 році - посол

07:36 17.01.2024
ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

05:47 17.01.2024
Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

16:07 15.01.2024
Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпровським районом - Лисак

Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпровським районом - Лисак

14:56 13.01.2024
Сили оборони півдня збили чотири російські ракети

Сили оборони півдня збили чотири російські ракети

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

ОСТАННЄ

Корабель Crew Dragon із туристами на борту зістикувався з МКС - NASA

У Києві автомобіль зіткнувся з маршруткою, загинула 1 людина, ще одна травмована - поліція

За добу окупанти не завдали жодного авіаудару - Тарнавський

Російські сили використовують артилерійські снаряди швидше, ніж може виробити їхня оборонна промислова база - ISW

Мінкультури запрошує культурно-мистецьку спільноту до обговорення критеріїв відбору кандидатів від міністерства до наглядової ради УКФ

Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА