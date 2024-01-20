Вночі на Черкащині ППО знищила 1 БпЛА, без наслідків - голова ОВА

Вночі в Черкаській області сили протиповітряної оборони знищили 1 ворожий БпЛА, постраждалих і руйнувань немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Уночі область майже три години була на тривозі. Водночас під надійним захистом наших захисників. За попередньою інформацією, у Черкаському районі вони знищили ворожий БпЛА. Без постраждалих і руйнувань інфраструктури", - написав Табурець у телеграм-каналі в суботу.

Оперативні групи продовжують обстежувати територію.