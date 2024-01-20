Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

За добу російські окупанти випустили три ракети по Новогродівці Покровського району Донецької області, внаслідок цього поранення дістали двоє людей, пошкоджено 33 приватні будинки та адміністративну будівлю, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Також унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будинок у Ямполі Лиманської громади, 2 будинки - у Торецьку та 2 - Щербинівці, 1 будинок у Дружбі Торецької громади, також пошкоджено приватний будинок і промислову споруду в Часовоярській громаді, зруйновано будинок у Сіверську й там же пошкоджено ще три.

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти регіону, зокрема Красногорівку та Єлизаветівку Мар'їнської громади, Торське та Зарічне Лиманської громади, околиці Нелипівки та Білої Гори Костянтинівської громади.

Загалом із лінії фронту евакуйовано 214 осіб, зокрема 46 дітей.