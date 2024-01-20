Події

08:33 20.01.2024

Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області

1 хв читати
Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області

Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади в Миколаївській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім інформацію про ворожі обстріли станом на 8:00 суботи.

"Учора, 19 січня, о 08:22, 20:51 та вночі, 20 січня, о 00:25, 01:54, 03:02, 03:51, 04:50 ворог здійснював артилерійські обстріли по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Протягом дня, 19 січня, о 10:55, 11:55, 23:46 та вночі, 20 січня, о 01:48, 03:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Кім також повідомив, що вчора вдень, о 15:31, ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 20.01.2024
Окупанти здійснили 70 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти здійснили 70 ударів по Запорізькій області, є руйнування

08:37 20.01.2024
Окупанти обстріляли Куп'янськ, інформації про постраждалих немає

Окупанти обстріляли Куп'янськ, інформації про постраждалих немає

08:30 20.01.2024
Окупанти за ніч обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти за ніч обстріляли п'ять громад Сумської області

07:53 20.01.2024
Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину

Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину

07:47 20.01.2024
По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

23:42 19.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області

13:57 19.01.2024
Кількість постраждалих у Береговому Херсонської області зросла до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих у Береговому Херсонської області зросла до двох осіб - ОВА

08:43 19.01.2024
На Харківщині внаслідок російської агресії за добу загинули два мирні жителі

На Харківщині внаслідок російської агресії за добу загинули два мирні жителі

08:09 19.01.2024
По Херсонській області ворог випустив понад 400 снарядів, у результаті обстрілів за добу поранено троє людей

По Херсонській області ворог випустив понад 400 снарядів, у результаті обстрілів за добу поранено троє людей

03:16 19.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено чотири ударних БПЛА із семи

monobank заявляє про масовану DDoS-атаку

Суд обрав запобіжний захід для Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 350 млн грн

ОСТАННЄ

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 103 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила один ракетний і 23 авіаудари

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала район скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено чотири ударних БПЛА із семи

Принц Гаррі відкликає позов про наклеп проти британського таблоїда

20 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Парламент Нідерландів розгляне перший крок до того, щоб зобов'язати короля платити прибутковий податок

Apple може дозволити безконтактну оплату на своїх пристроях не через Apple Pay

Угорщина не прийматиме мігрантів, заявив Орбан

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА