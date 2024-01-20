Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області

Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади в Миколаївській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім інформацію про ворожі обстріли станом на 8:00 суботи.

"Учора, 19 січня, о 08:22, 20:51 та вночі, 20 січня, о 00:25, 01:54, 03:02, 03:51, 04:50 ворог здійснював артилерійські обстріли по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Протягом дня, 19 січня, о 10:55, 11:55, 23:46 та вночі, 20 січня, о 01:48, 03:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Кім також повідомив, що вчора вдень, о 15:31, ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.