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07:06 20.01.2024

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 103 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

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Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 103 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 суботи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам'янського на Донеччині та ще 15 атак біля Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 14 атак загарбників неподалік Авдіївки та ще 19 атак на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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