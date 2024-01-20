20 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 696 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 696 RUSSIAN AGRESSION

20 січня - Міжнародний день прийняття, День відеокамери, День поширення знань про пінгвінів.

В Україні відзначають День Автономної Республіки Крим, День пам'яті захисників Донецького аеропорту, у Латвії - День пам'яті захисників барикад 1991 року.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Євфимія Великого.

День Автономної Республіки Крим

20 січня 1991 року жителі Криму висловилися за відновлення Кримської автономії, що визначило статус Криму у складі України.

На законодавчому рівні статус автономії Криму було закріплено 12 лютого 1991 року.

Позиція України та всього цивілізованого, демократичного світу залишається незмінною - Автономна Республіка Крим є територією Незалежної України, що визнано міжнародною спільнотою.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту

День вшанування захисників Донецького аеропорту (День пам'яті кіборгів) - День пам'яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України. Відзначається щорічно 20 січня, згідно з Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України.

День відеокамери

Цього дня, 1982 року, представники компанії Sony Electronics презентували першу відеокамеру і випустили її у вільний продаж.

День обізнаності про пінгвінів

20 січня світова спільнота відзначає екологічне свято - День обізнаності про пінгвінів. Його мета - підвищити знання людей про пінгвінів, спрямувати увагу на збереження чисельності та місць проживання цих птахів.

Пінгвіни - родина морських птахів, що не літають, добре плавають і пірнають. У родині налічується 18 сучасних видів пінгвінів. Найбільший із них - це імператорський пінгвін, його зріст може сягати 120 см, а вага - понад 40 кг. Найменший представник виду - малий пінгвін, не вищий за коліно дорослої людини, а його вага не перевищує 2,5 кг.

Ще цього дня:

1915 - Розпочалася Зимова битва в Карпатах на східному фронті Першої світової війни;

1918 - У Києві відкрився Всеукраїнський церковний собор;

1920 - Поляки ліквідували автономні права і самоврядування Галичини (Галицький крайовий сейм і Крайовий виділ) і розділили Галичину на три воєводства: Львівське, Станиславівське і Тернопільське;

1921 - Великі національні збори Туреччини ухвалили першу Конституцію країни;

1943 - У Вінніпезі (Канада) вийшов перший номер газети "Українське слово";

1945 - У Вашингтоні відбулася інавгурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін;

1946 - Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, яка згодом стала ЦРУ;

1958 - У Лондоні з'явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

1972 - Почалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша в 1965 році);

1980 - Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві;

1990 - "Чорний січень": У ніч із 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія із суходолу і з моря напала в Баку на беззбройних опозиціонерів, загинуло понад 150 осіб і поранено 100;

1991 - У Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна;

1996 - Лауреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером;

1998 - Із невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори в Чехії;

2006 - У Темзі майже біля стін англійського парламенту було виявлено кита, який потрапив туди під час припливу. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину - кит помер;

2017 - 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп - найстарший на момент першої інавгурації.

Церковне свято

День преподобного Євфимія Великого

Народився Євфимій у місті Меліта (Вірменія). Коли йому було лише три роки, залишився без батька, який сповідував язичництво. Мати-християнка віддала сина на виховання до мелітинського єпископа Отрії, який охрестив юнака, а пізніше висвятив на ієрея, доручивши нагляд за навколишніми монастирями.

Коли Євфимію було 28 років, він вирушив до Єрусалима в паломництво. Спочатку той вклонився усім святиням, а потім вирушив до пустельників, які мешкали неподалік. Побачивши їхні чесноти, Євфимій прийшов до преподобного Харитона у Фаранську лавру й оселився в келії поруч з іншим відлюдником (це був Феоктист), ставши його духовним братом.

Через п'ять років разом із Феоктистом оселився в пустелі, де став жити відлюдником. Невдовзі відомості про них розлетілися й сюди почали стікатися охочі приєднатися до аскетичного життя. Євфимій не бажав втрачати самотності, а тому всіх людей скеровував до Феоктиста. Незабаром на цьому місці виник чернечий монастир Феодосія. А печера, де жив Євфимій, перетворилася на церкву. Сам він став духівником братства, але рідко залишав своє відокремлене місце.

420 року святий Євфимій зцілив арабського філарха, який потім прийняв хрещення і отримав нове ім'я Петро. Звістка про це одразу привернула до монастиря безліч людей, які шукали зцілення. Євфимій покинув монастир, перейшов пустелю й оселився разом з учнями біля невеликого села. За те, що святий вигнав біса із сина глави села, той побудував для нього монастир.

Коли палестинське чернецтво перейшло на бік монофізитів, Євфимій продовжував боротися за православне віровчення. Тому пішов у пустелю і повернувся лише після того, як єрусалимську катедру очолив патріарх Ювеналій. Помер 473 року і був похований у заснованій ним же лаврі. У XX столітті руїни цієї лаври було розкопано, але мощі святого знайдено не було.

Іменини: Марія, Інна, Римма.