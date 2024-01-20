Угорщина не прийматиме мігрантів, заявив Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився різко проти прийому мігрантів у країні.

"Угорщина ні за які гроші не дозволить мігрантам в'їжджати на її територію", - наводить його слова сербська газета "Політика".

Орбан зазначив, що Угорщина не допустить такого розвитку подій, які відбулися в низці інших країн ЄС. При цьому він заявив, що міграція пов'язана із загрозами терору, злочинністю і появою так званих паралельних суспільств.

За його словами, ЄС не може "шантажувати" Угорщину з проблеми міграції, оскільки ця проблема важливіша за гроші.

Наприкінці грудня Будапешт виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС. "Ми найрішучішим чином відкидаємо цей пакт про міграцію. Ми не пустимо нікого проти нашої волі. Ніхто з Брюсселя або звідки-небудь ще не може нам говорити, кого ми можемо пускати", - заявив тоді глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

П'ять законів ЄС, які узгодили Іспанія (тодішня країна-голова в ЄС) і Європарламент, "зачіпають усі етапи управління наданням притулку та міграцією, починаючи від перевірки нелегальних мігрантів після прибуття до ЄС, збору біометричних даних, процедур подачі й опрацювання заяв про надання притулку, правил визначення того, яка держава-член несе відповідальність за розгляд заяви про надання притулку, до співробітництва й солідарності між державами-членами, а також способів розв'язання кризових ситуацій і, відповідно, до їхнього вирішення.

Усі п'ять регламентів є компонентами нового Пакту про міграцію та притулок, який Єврокомісія запропонувала 23 вересня 2020 року. Робота на технічному рівні з конкретизації деталей нових регламентів триває. Потім вони надійдуть до Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) для узгодження перед остаточним офіційним затвердженням.

Як очікують у Брюсселі, нові правила після їхнього ухвалення зроблять європейську систему надання притулку ефективнішою, полегшать навантаження на країни ЄС, до яких прибуває більшість мігрантів.