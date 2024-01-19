Окупанти за добу завдали 16 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу один ракетний і 16 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 43 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області.