Події

19:34 19.01.2024

Окупанти за добу завдали 16 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали 16 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу один ракетний і 16 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 43 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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