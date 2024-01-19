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19:06 19.01.2024

Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

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Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що агресія РФ проти України стала "тривожним сигналом" для Європи, що спонукає переглянути оборонну політику ЄС.

"Ми маємо переосмислити нашу власну оборону й наростити нашу промислову базу. Це не лише дасть нам кращий доступ до необхідних військових систем, але, звісно, також значно поліпшить сумісність збройних сил різних держав - членів Європейського Союзу", - сказала глава ЄК у п'ятницю на пресконференції в Стокгольмі, де виступила разом із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"У березні комісія представить оборонно-промислову стратегію", - оголосила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що обговорила з Крістерссоном й Орпо питання взаємодії в галузі безпеки й оборони на європейському рівні.

За словами фон дер Ляєн, ішлося також про продовження підтримки Києва - як військової, так і економічної.

"Ми підтримували Україну від найпершого дня і далі це робитимемо. Підтримка України має вирішальне значення. Не лише військова підтримка, це теж дуже важливо, а й економічна підтримка. Ми справді обговорювали майбутню спеціальну Європейську Раду (1 лютого - ІФ-У), на якій розраховуємо дійти згоди про виділення Україні EUR50 млрд на наступні чотири роки", - сказала голова ЄК.

На її думку, це забезпечило б Україні "передбачувану економічну й бюджетну допомогу".

Теги: #єс #оборона #єк #промисловість

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