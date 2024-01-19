Розгляд справи Ігоря Мазепи призупинено через відвід судді

Печерський райсуд Києва задовольнив заяву сторони захисту засновника й глави інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи про відвід судді Євгена Хайнацького у зв'язку з підозрами в упередженості, тим самим зупинивши засідання про обрання запобіжного заходу бізнесменові.

Раніше адвокати Мазепи подали Хайнацькому клопотання з проханням про онлайн-трансляцію на офіційних платформах суду з огляду на високий громадський резонанс справи, проте слідчий його відхилив. Також суддя не схвалив прохання сторони захисту Мазепи про надання кількох годин перерви для ознайомлення з деталями справи.

До того ж, за словами адвоката Мазепи, у межах цього судового провадження в реєстрі судових рішень він виявив кілька ухвал, датованих листопадом 2023 року, згідно з якими слідчий суддя Хайнацький ухвалював рішення на користь учасників кримінального провадження, які є опонентами підзахисного бізнесмена. Зокрема, згідно з розкритою постановою, було ухвалено рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

"Як мені стало відомо зі ЗМІ (...), це стосувалося вибору запобіжного заходу деяким особам, які мають стосунок до діяльності одного з котеджних містечок поблизу тієї земельної ділянки, заволодіння якою інкримінують пану Ігорю (Мазепі - ІФ-У). Відповідно, у судді вже наперед сформована позиція щодо наявності провини, обґрунтованості підозр..." - пояснив адвокат засновника Concorde Capital.

Як повідомлялося, 18 січня працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції затримали Мазепу на українсько-польському кордоні через нібито організацію схеми протиправного заволодіння земельними ділянками загальною площею 2,4 га, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

У Concorde Capital уточнили, що правоохоронці пропонують обрати Мазепі заставу в розмірі 700 млн грн, а його брату - 500 млн грн.