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17:15 19.01.2024

В Україні судитимуть голову парламенту Чечні, який відправляв "кадирівців" на війну проти України

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В Україні судитимуть голову парламенту Чечні, який відправляв "кадирівців" на війну проти України

Служба безпеки України завершила розслідування і скерувала до суду справу стосовно голови парламенту Чеченської Республіки (РФ) Магомеда Даудова, який відправляв загони "кадирівців" на війну проти України.

"Служба безпеки завершила розслідування стосовно голови парламенту Чеченської Республіки Магомеда Даудова, який сприяє збройній агресії рф. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду", - йдеться в повідомленні  української спецслужби в п'ятницю.

За даними слідства, з травня 2022-го до жовтня 2023 року фігурант виконував вказівку глави Чечні Рамзана Кадирова про формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України. "За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення "північ-ахмат", а також батальйони "південь-ахмат", "захід-ахмат" та "схід-ахмат". Згодом ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань рф та перекинули до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України", - наголошується в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, на захоплених територіях "кадирівці" беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, які чинять опір загарбникам.

Крім того, згідно з повідомленням, протягом липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово особисто приїжджав до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя, де зустрічався з ватажками бойовиків і закликав їх до ведення бойових дій проти Сил оборони. Також фігурант розміщував на власному телеграм-каналі повідомлення, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ наголошують, що оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Теги: #суд #чечня #спікер

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