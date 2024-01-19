Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від підвищення рівня води в Чернігівській області

Загін швидкого реагування Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагає постраждалим від підвищення рівня води в річках області, спричиненого таненням снігу.

"Ускладнення гідрологічної обстановки та транспортного сполучення наразі є на окремих ділянках. Зокрема, вода у річці Снов прибувала та піднімалась більше ніж на метр, а також перелито дорогу, яка сполучала села Великий та Малий Дирчин Седнівської громади", - повідомило ТЧХУ в п'ятницю у фейсбуці.

Волонтери загону швидкого реагування та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій на болотоході ДСНС "Богун" доправили гуманітарну допомогу (продукти харчування, гігієнічні набори, підгузки для дитини) жителям с. Малий Дирчин. У ТЧХУ уточнили, що через затоплення дороги у водяній пастці опинилися 10 дорослих і одна дитина 2022 року народження.