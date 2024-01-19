На авдіївському напрямку досить гаряча ситуація, також ворог активізувався на шахтарському напрямку - Штупун

Ворог акцентує свої дії в районі Авдіївки й значно активізував роботу бойової авіації на таврійському напрямку, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Минулої доби відбито 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, та Авдіївки і ще 17 атак біля Первомайського та Невельського. Досить гаряча в нас ситуація на авдіївському напрямку. І Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка - відбито 15 атак. Також ворог активізувався на шахтарському напрямку, наші захисники відбили чотири атаки на захід від Старомайорського й на південь від Урожайного. На запорізькому напрямку відбито п’ять атак у районах Вербового та Роботиного", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами речника, цілі противника в районі Авдіївки незмінні - окупанти намагаються оточити або захопити місто.

Відповідаючи на запитання, як часто відбуваються бойові зіткнення біля Авдіївського коксохімічного заводу, Штупун відповів: "Щодня, але зараз вони намагаються діяти на північ і на сам коксохім не дуже зазіхають, тому що дуже великі втрати".

Штупун наголосив, що ворог дуже активізував бойову авіацію, намагається так розбити українські оборонні позиції. Лише три авіаудари здійснено з гелікоптерів і штурмовиків Су-25. Решта - КАБи (керовані авіаційні бомби). Лише за ніч ворог скинув 31 авіабомбу - і все на Донецьку область. Водночас багато техніки окупанти не застосовують в одній атаці, як було раніше.

"Зараз іде два танки і також дві-три одиниці БМП або МТ-ЛБ, на яких сидить десант ворога для прискорення. Бо коли піхота йде тривалий час пішки, то наші FPV-дрони вибивають їх ще по дорозі. А застосовуючи таку тактику з технікою ворог намагається швидше підкинути піхоту на передній край", - пояснив речник.