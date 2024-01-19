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14:58 19.01.2024

У Польщі сталася ДТП за участю автобуса, у якому було 26 громадян України, двоє українців дістали незначних травм - МЗС

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У Польщі сталася ДТП за участю автобуса, у якому було 26 громадян України, двоє українців дістали незначних травм - МЗС

Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які постраждали в ДТП, з'ясовують усі обставини аварії, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відомо, що 19 січня у с. Вишниці Люблінського воєводства сталася аварія за участю автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхали 26 громадян України. Унаслідок ДТП двоє українців дістали незначних травм. Загроз їхньому життю немає. Їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів Ніколенко.

У МЗС зазначили, що решту пасажирів розміщено в тимчасовому місці очікування. Перевізник уже надав інший автобус, який доставить наших громадян в Україну.

Також розпочалися слідчі дії. "Українське консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", - додав речник. 

Теги: #дтп #польща

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