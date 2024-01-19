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14:35 19.01.2024

Начальника управління Командування Сил підтримки ЗСУ й гендиректора підприємства викрито на махінаціях із закупівлею товарів оборонного призначення

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Правоохоронці викрили на махінаціях із закупівлею товарів оборонного призначення в Київській області начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ й генерального директора підприємства, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ і генеральному директору підприємства", - ідеться в повідомленні відомства в  п'ятницю.

За даними слідства, полковник, змовившись із бізнесменом, наприкінці минулого року уклав із ним договір, який стосувався закупівлі товарів для потреб оборони за державні кошти на більш ніж 36 млн грн.

"Встановлено, що за сприяння в укладенні та виконанні такого договору військовослужбовець отримав відкат у розмірі $14,6 тис.", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що обох фігурантів викрили в Києві 15 січня 2024 року.

Під час обшуків в адмінбудівлях держустанов, на робочих місцях, в офісних приміщеннях і за адресами проживання підозрюваних вилучено готівку, чорнову бухгалтерію й інші речові докази.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ у Львівській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській та Київській областях.

У повідомленні спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону уточнюється, що суд уже обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави кожному. Крім цього, перевіряють причетність інших осіб до вчинення аналогічних злочинів. 

Теги: #махінації #оборонний

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