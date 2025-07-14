Інтерфакс-Україна
Події
11:17 14.07.2025

Макрон: Оборонний бюджет Франції сягне 64 млрд євро до 2027 року

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Макрон: Оборонний бюджет Франції сягне 64 млрд євро до 2027 року

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що бюджет Франції на оборону до 2027 року збільшиться вдвічі порівняно з бюджетом на момент його вступу на посаду в 2017 році.

"Бюджет сягне 64 млрд євро, тобто збільшиться вдвічі порівняно з 2017 роком, причому вже до 2027 року, а не до 2029 року, як це планувалося раніше", - передає слова Макрона Bloomberg.

Французький лідер уточнив, що для досягнення запланованої цифри потрібно виділити додаткові 3,5 млрд євро у 2026 році та 3,2 млрд євро - у 2027 році.

"Щоб бути вільним у цьому світі, потрібно, щоб тебе боялися, а щоб тебе боялися, потрібно бути сильним", - пояснив президент прагнення нарощувати видатки на оборону. 

Теги: #оборонний #франція #бюджет

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