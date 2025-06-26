Офіцери в/ч організували службу "мертвих душ", збитки державі - 7,7 млн грн

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозру чотирьом офіцерам військової частини, які оформили 60 фіктивних призовів на службу і отримали 7,7 млн грн виплат, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер зазначається, що підозри отримали колишній командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступник, заступник командира частини з логістики та командир роти.

За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

"За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.